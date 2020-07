Skeletoni 10 aastat kannatamist tasub viimaks ära

Madiberk selgitas, et võimsate energiasalvestajate ehk superkondensaatorite äri ongi väga pika vinnaga. Toote enda arendamise ja testimise peale kulub mitu aastat. Seejärel tahab superkondensaatorit testida ja kvalifitseerida klient, näiteks võrguhaldur või meditsiiniseadmete tootja. See võib võtta veelgi rohkem aega. «Eestis on seda võib-olla raske mõista, aga see äri vajab väga suurt kannatust ja järjekindlust,» tunnistas ettevõtja.