Õiguspsühholoog Talis Bachmann: kui on ainult sõna sõna vastu, siis ei tohiks süüdi mõista

Tänu nüüdisaja täpsetele meetoditele on tulnud ilmsiks, et puhtalt sõnaliste tunnistuste põhjal tehtud süüdimõistvad otsused on nii mõnelgi puhul osutunud praagiks. Sest inimese mälu on petlik ja mõjutatav, tõdeb õiguspsühholoogia professor Talis Bachmann.