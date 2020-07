Eelmise nädala lõpus möödus Ladina-Ameerika nakatunute arvu poolest Euroopast. Sel nädalal teatas WHO, et Ameerika maailmajaos on viiruse raskuskese kaldumas Ladina-Ameerika poole. WHO piirkondlik direktor Carissa Etienne teatas, et kui kaks kuud tagasi oli 75 protsenti Ameerika koroonajuhtumitest avastatud USAs, siis nüüdseks on pooled maailmajao nakatumistest tuvastatud Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikides. Pandeemia haripunkt pole seal aga veel kohale jõudnud.