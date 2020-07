Terviseamet on sätestanud, et piiranguid karmistatakse uuesti, kui koroonaviirusega peaks Eestis kahe nädala jooksul nakatuma 300 inimest.

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles eile pressikonverentsil, et valitsus ei aruta uute piirangute kehtestamist. «Me vaatasime raportit ja see näitab sama, mida on viimasel ajal näidanud: et terves Euroopas nakatumine kasvab. Ühel skaalal on sulgemine ja teisel on avatus – ma toetan avatust,» ütles ta.