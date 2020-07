Krister Kivi: muretu suvi

Sel nädalal sõitsin uue laevaliiniga Tallinnast Turusse. Vaated merele ja saarestikule olid muidugi imelised, teenindus väga püüdlik. Siiski vapustas mind veidi reisijate – lõviosas meie põhjanaabrite – muretus, mis võis olla ka soomlaste kuulsa «sisu» ilming. Sellal kui pandeemiast raskemalt räsida saanud Prantsusmaal on maskid näiteks transpordivahendites täiesti kohustuslikud, nägime Soome suunduval laeval maski vaid ühe reisija peas, kes läbi näokatte kaupluses parfüüme nuusutas. Muidu tuksus elu laevakoridorides ja -saalides paljude hoiatussiltide kiuste edasi üsna tuttavas rütmis. Tax-free-poes tungeldi nii innukalt, otsekui ähvardaks oht, et õlu ja viin maailmast kohe otsa saavad. Inimeste olek deklareeris, et kriis on möödas ja nüüd läheb elu edasi oma tavalisel moel. Ja võibolla lähebki – peaaegu kõigi jaoks.