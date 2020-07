FBI sai telefonimärkmiku enda valdusesse 2009. aastal. Neile selgitas majapidaja, et sissekandeid ei teinud Epstein ise, vaid tema alluvad. Epsteini märkmikust leiab teadlasi, avaliku elu tegelasi, Nobeli preemia laureaate ja poliitikuid, näiteks USA presidendi Donald Trumpi. Miks Epsteinil nende kontakte vaja läks, on teadmata, ent levinud teooria järgi kajastab märkmik lihtsalt Epsteini laia suhtlusringi. Mitu märkmikus nimetatud inimest on kinnitanud, et neil polnud Epsteiniga mingisugust tegemist.