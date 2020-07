Avaturul võib nüüd autoga otse letti sõita

Kella nelja paiku oli turul ligi 30 müüjat, ostjaid oli aga hõredalt. Maasikaid oli, kuid mida päev edasi, seda vähemaks neid jääb. Vahtra talu müüjate Arturi ja Liisi sõnul on sellel aastal maasikaid eelmisest vähem. Ka maasikate magusaim sort Polka on selleks aastaks ära söödud või moosiks tehtud. Nüüd lähevad kaubaks Asia ja Sonata. Eile küsiti turul maasikakilost 3,5–4,5 eurot.

Autoga saab avaturule väiksemaid ja suuremaid oste tegema sõita ka edaspidi. Peavärav on neile avatud neljapäeviti ja reedeti kell 16–18. Tartu turu juhataja Rene Kiisi sõnul on selline võimalus esmakordne, mistõttu ei oska ta täpselt öelda, kui pikalt selline plaan kehtib. «Kui linnarahvale see meeldib, siis jätkame,» kinnitas Kiis.