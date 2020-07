Festival Klaaspärlimäng ulatub Piirissaarele ja Saaremaale

Klaaspärlimängu kunstiline juht Peeter Vähi on järjestikustele juulipäevadele ritta seadnud 11 kontserti, mida saab kuulata 15. juulini põhiliselt Tartu Jaani kirikus. Seejärel viib ta neist kuus neljal päeval publiku ette Saaremaal.

Eile ennelõunal askeldas Vähi oma tiimiga kirikus, taustaks klaverihäälestaja tekitatud helid. Üürikese puhkepausi ajal märkis ta, et koroonaaegsed karmid piirangud on tekitanud festivalipublikus suure muusikajanu. See kajastub muu hulgas Orthodox Singersi kontserdil, mis toimub 12. juulil Piirissaare külaplatsil, kuhu kuulajate viimiseks tuli tellida lisaks kavandatule kolm laevasõitu.