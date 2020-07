«Väina tuled see aasta?»

Brion Toss on öelnud, et purjetajaid on kolme sorti: surnud, algajad ja pessimistid. Ning Moxie Marlinspike lisab sellele neljanda: anarhistid. Brion on taglastaja ehk see, kes maakeeles öeldes tegeleb kõige purjeka peale käivaga. Kui lugeda tema raamatut «The Complete Rigger’s Apprentice», saad aru, miks: purjeka peal on kõik pidevas liikumises ning iga lahendus peab olema nii lihtne ja paindlik kui võimalik. Kui midagi saab kinnitada otsa (nööri) ja sõlmega* või kavalalt pleisides (punudes), on tulemus tunduvalt töökindlam kui polt või tükk plekki.