Eesti jälle esirinnas! Mets kaob, mis mühiseb

Euroopas langetatakse puid sellise hooga, et kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks tuleb hakata otsima teisi lahendusi. Raiutud metsade tõttu paiskub Euroopast atmosfääri nii palju süsihappegaasi, et veel püsti jäänud metsad seda siduda ei suuda.

Raiemaht on viimastel aastatel kasvanud, esirinnas Rootsi, kus viimastel aastatel on raiutud metsa pindala kasvanud 29 protsenti, ja Soome, kus kasv on olnud 22 protsenti. Poola, Hispaania, Läti, Portugal ja Eesti lisasid raiutud metsa pindalale kokku 30 protsenti.

Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus ütleb, et proportsionaalselt tuleb sellest uuringust välja, et Eestis on seis hullemgi kui Rootsis ja Soomes. Eestis on raiutava metsa pindala aastail 2016–2018 võrreldes aastatega 2004–2015 kasvanud 85 protsenti.