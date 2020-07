Põhjala võlud ja valud: vana kummitehas võidetakse inimestele tagasi

Veel aasta eest lasi nii mõnigi taksojuht sõitja(d) Kopli poolsaare tipus autost välja raske südamega. Mis seal salata, koht näib isegi põlistallinlastele ikka veel kauge ja hämar ja ka mina ei tihkaks hilistel õhtutundidel vanade tehaste ja kentsaka kontingendiga piirkonnas trammist välja astuda. Ometi on üks seltskond otsustanud just seal, vanas Põhjala kummivabrikus, ellu äratada uue kultuuritehase. Kas projektil on jumet?