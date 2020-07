Romantikadisainer – ongi selline amet?

Tellijale

Elu pole kunagi olnud nii lihtne nagu praegu. Paraku ei kajastu see õitsvas rahulolus, pigem vastupidi – ka vingumist pole kunagi enne olnud nii palju kui praegu. Milles siis mure, miks terve hulk inimesi nina norus istub ja arvab, et ei saa elus seda, mida tahaks ja vääriks? Sest nad tunnevad, et neid ei armastata.

Armastamine on protsess, mis väljendub igaühe jaoks eri tegudes. Üks ootab sõnu, teine üheskoos veedetud kvaliteetaega, kolmas kinke, neljas abikätt, viies puudutust. Segane värk? Siiski mitte nii väga. Durexi uuringute järgi tunnevad nii mehed kui ka naised kõige enam puudust romantikast. Seda kinnitas lausa 93 protsenti vastanutest. Ühes teadlikult loodud romantilises õhtus sulavad elamuskirkaks tervikuks kokku ilusad sõnad ja kvaliteetaeg, välistatud pole muudki tahud. Eks ole ju vana tõde, et iga mees on võimeline kehastuma rüütliks, kui eesmärk on füüsiline preemia välja võluda. Miskipärast kipub see väärt oskus aga püsisuhte sõlmimise järel taandarenema. Mis sa ikka enam nooli pillud, roosisülemeid ja taevatähti koju tood ja vaeva näed, kui seks on iga kell niigi käepärast?