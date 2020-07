Kuritegeliku maailma lähedalt nägemine ja karjuv vajadus millegi sügavama järele viis Tiidrek Nurme usu juurde ja hoiab teda tänaseni jooksurajal. Kuigi talle pakub huvi ka poliitika, on see tema jaoks rahutuse allikas. Kuid rahustab teadmine, et elus on paremaid paiku, kus mõtetele hingamist otsida. Nurme jaoks on see Jumala juures.