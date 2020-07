Mihkel Kunnus: hukkamine e-kohtus

Artiklis «Kirjaniku biograafia kui loomeakt» eritleb Juri Lotman erinevaid lugemispsühholoogilisi häälestatusi lähtuvalt erinevate tekstitüüpide tõesustingimustest. Lotman kirjutab seal näiteks sellest, kuidas «ilukirjandusliku ja teadusliku teksti lugeja psühholoogia [on] printsipiaalselt lahkuminev. Teadusliku teksti ideaalne lugeja on üdini kahtlev skeptik. Sõnapealt ei usu too midagi ning emotsionaalsed veenmismeetodid üksnes suurendavad ta umbusaldust./.../