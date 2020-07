Tühista või saa tühistatud: avalikust arutelust sotsiaalmeedia ajastul

Üle 150 kirjaniku, teadlase ja aktivisti kirjutas alla teisipäeval Harper’s Magazine’is avaldatud kirjale «õiglusest ja avalikust debatist». Kuigi kiri seda otseselt ei maini, on see vastureaktsioon nn cancel culture’ile – sotsiaalmeedias vohavale avalikule häbistamisele, mis canceldab või emakeeles öeldes «tühistab» inimesi, kes on teinud problemaatilisi väljaütlemisi. Kirjas öeldult saab «halbadest ideedest jagu nende esile toomise, argumenteerimise ja veenmise teel, mitte neid vaigistades või olematuks soovides». Kuigi kirja sisu on suhteliselt üldine, on see pälvinud hulgaliselt vastukaja, peamiselt vastakaid tundeid tekitavate allakirjutajate tõttu. Näiteks on alla kirjutanud ka menukas kirjanik J. K. Rowling, kes hiljuti avalikult «tühistati», sest ta jagas Twitteris transfoobseid sõnumeid. Nagu kõik suured debatid ingliskeelses meedias, on ka see teema jõudnud kanda kinnitada Eesti sotsiaalmeedias – näiteks on kohalike noorte Twitteri kasutajate seas canceldamine igapäevases kasutuses.