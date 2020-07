Kriis suunamudijaid ei murdnud

Neli aastat sotsiaalmeedias tegutsenud Liza Lind, kes peab reisiblogi ning kes on aastate jooksul oma sissetuleku saanud tihti eri brändide toodete turundamisega, tõdeb, et koroonakriis sundis teda oma elulisi väljavaateid kriitilise pilguga vaatama ning mõtlema tegude tagajärgedele. «On asju, mida olen terve elu pidanud normaalseks ja isegi vajalikuks osaks elust, kuid ma hakkan alles praegu mõtlema, et see ei pruugi nii olla,» räägib Lind, viidates laiemalt oma tarbimisharjumustele ja suhetele teistega.