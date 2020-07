President Kanye West

Oma peas on ego­maniakaalne räppar Kanye West ilmselt juba Ameerika Ühendriikide 46. president, kuigi mitmes osariigis on ta enda kandidaadiks registreerimisega hiljaks jäänud ning veel mõneski hiljaks jäämas. Küsitlused pole veel jõudnud tema populaarsust mõõta, ent ilmselt ei ole tal erilisi lootusi riigipeaks saada. Seda vaatamata tõigale, et neli aastat varem sai selle saavutusega hakkama alguses samamoodi naeruvääristatud Donald Trump.