Tagasihoidlik töörügaja

Empaatiline, kiire õppija, muljet avaldav bürokraat. Nii iseloomustavad uut Prantsusmaa peaministrit Jean Castexi teda lähedalt tundvad inimesed. Neist omadustest enam mängis tema peaministriks saamise juures rolli ilmselt hoopis tõsiasi, et tegemist on pigem tagasihoidliku ja tundmatu mehega, kel puuduvad poliitilised ambitsioonid ja kes laseb Prantsuse avalikkuse ees särada president Emmanuel Macronil.

Siiski langevad Castexi õlule tähtsad ülesanded. Tegeleda tuleb pandeemia põhjustatud majanduslanguse ja kasvava tööpuudusega, tervishoiusüsteem tuleb valmis seada võimalikuks teiseks viiruselaineks ja edasi tuleb minna protestideni viinud pensionireformiga. Vähetähtis pole ka tõestada, et valitsus võtab tõsiselt kliimaneutraalsuse saavutamist. Macroni jaoks on oluline, et kõik need eesmärgid saaks täide viidud nii, et aupaiste langeks tema, mitte Castexi peale.