Siiski on politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virga sõnul raskeid õnnetusi tänavu küllaltki vähe olnud – teisipäevase õnnetusega koos kolm. «Neid ei ole palju, need lihtsalt jäävad silma, sest elektritõukeratastest pole meedias avariide vaatest peaaegu juttu olnud,» sõnas Virk. Tõsi, neljapäeval tuli Tartu Ülikooli kliinikum välja mureavaldusega, kus toodi välja, et viimastel päevadel on erakorralise meditsiini osakonda pöördunud tavapärasest enam elektritõukerattaga viga saanud abivajajaid.

Isegi kui õnnetuste arv on kasvanud, ei saa seda liiklusspetsialisti, autokooli Autosõit OÜ juhatuse liikme Indrek Madari sõnul kuidagi eriskummalisena võtta. «Otseloomulikult on suurenenud, sest neid on liiklusesse juurde tulnud. Kui liiklusesse tuleb uus liiklusvahendi liik ja see tuleb plahvatuslikult, siis on väga suur tõenäosus, et õnnetuste arv kasvab,» sõnas Madar. «Iga täiendav liiklusvahend suurendab potentsiaalset ohtu liiklusõnnetuse tekkimiseks,» lisas ta.