Eesti lühiuudised

Prokuratuur küsib «Kodutunde» kohta lisaandmeid

Põhja ringkonnaprokuratuur küsib Kanal 2-lt lisaandmeid, et otsustada, kas algatada menetlus produktsioonifirma Õuetuba OÜ, MTÜ Kodutunne ja nende ühingute juhatuse ainuliikme Kristi Loigo (endine Nilov, pildil) suhtes. «Kristi Loigo väidetava ebaseadusliku tegevuse uurimiseks esitatud kuriteokaebuse läbivaatamisel pidasime politseiga vajalikuks küsida kuriteokaebuse esitajalt lisaandmeid ning nende laekumisel otsustame kriminaalmenetluse alustamise,» ütles prokuratuuri pressiesindaja Marie Aava. Juuni lõpus esitas Kanal 2 produktsioonifirma Õuetuba OÜ, MTÜ Kodutunne ja nende ühingute juhatuse ainuliikme Loigo kohta õiguskaitseorganitele kuriteoteate. Kanal 2-l tekkis vihjete põhjal kahtlus, et teleprojekti «Kodutunne» kogutud annetused ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt heategevuseks ning tegemist võib olla kuriteoga. Loigo sõnul on väited ja etteheited alusetud. BNS

Osa rahast plaanib võitja kindlasti investeerida. Et ka varem on pere annetanud laste ja terviseprobleemidega inimeste heaks, siis nüüd saavad nad heategevusse panustada rohkem kui varem. Loora-Elisabet Lomp

Võitja käib praegu tööl, kuid arvab, et edaspidi töötamist ei jätka. Kindlaid plaane võiduraha kasutamiseks tal veel pole, aga kuna peres on palju lapsi ja ka lapselapsi, toetatakse võidusummast kindlasti ka neid.

Kui mees oma kontolt võidu-uudise leidis, rääkis ta sellest kohe abikaasale, kes arvas, et mees teeb nalja. «Ega see arusaam võidust ole siiani kohale jõudnud,» ütles tema abikaasa.

«Esimene emotsioon oli, et kas see võit peab nüüd nii suur olema. Võinuks vabalt ka natuke väiksem summa olla,» kommenteeris ta.

Ehkki suurvõidu Eestisse tulekust kuulis mees meedia vahendusel, sai ta oma võidust teada alles sel kolmapäeval, kui läks veebikontole uusi pileteid ostma. Igaks juhuks kontrollis ta üle ka varasemad piletid lootuses, et äkki on saanud näiteks Bingo nurkade mängu võidu.

Eestis on kaks perekoroonakollet

Eile teatas terviseamet, et Eestis on kaks perekondlikku koroonakollet: üks on nelja inimesega pere Tallinnas ja teine Narva-Jõesuu sünnipäevaseltskond, kus 12 peolisest on nakatunud kuus. Lisaks andsid positiivse koroonaproovi kaks Venemaalt saabunud Kuremäe kloostri nunna. Pärast Eestisse naasmist selle kuu alguses jäid nad karantiini Narvas asuvasse korterisse ja pole teiste inimestega kokku puutunud, ka kloostrielanikega mitte. Mõlema nunna seisund halvenes aga sedavõrd, et praeguseks on nad haiglaravil, üks neist raskes seisus. PM