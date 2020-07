MMA-eksperdid Vallo Hannus ja Ari Matti Mustonen lahkavad UFC suurt peamatši

Nigeeriast pärit 33-aastane Usman (16 – 1 – 0) pidanuks algselt vastamisi minema hoopis eakaaslase Gilbert Burnsiga (19 – 3 – 0). Paraku andis Brasiilia võitleja nädal tagasi positiivse koroonaviiruse proovi, mis tõmbas tiitlivõimalusele vähemalt selleks korraks kriipsu peale.

Fännide suureks rõõmuks suutis UFC korda saata midagi, millesse paljud olid usu juba kaotanud. Kõigest nädal enne võitlusõhtut jõuti kokkuleppele 35-aastase Kuuba ja Peruu juurtega ameeriklase Masvidaliga (35 – 13 – 0). Tegelikult soovis UFC matši ​Usman vs. Masvidal juba varem, kuid ei suutnud ameeriklasega tema palgas kokkuleppele jõuda. Selg vastu seina olukorras andis UFC boss Dana White Masvidali nõudmistele järele.

Vabavõitlusmaailmal pingsalt silma peal hoidva Eesti koomiku Ari Matti Mustoneni sõnul on Usman vs. Masvidal suurem matš kui algul planeeritud Usman vs. Burns. Miks? Sest Masvidali elulugu on pöörasem kui Burnsi oma ning meelelahutuslikku faktorit ei saa võitlusspordis kunagi alahinnata.

Masvidal kui täispakett

«Ta kasvas üles Miami tänavatel. Osales teismelisena tänavakaklustes, tegi matše erinevates võitlussarjades, kuni jõudis UFCsse. Esialgu ei tulnud sellest midagi välja. Inimesed ei suhestunud temaga ja matšid olid natuke igavad. Siis käis ta vahepeal Peruus, kust naasis gangsterina ja hakkas kõiki järjest nokauti lööma. Tal on olemas kogu pakett,» selgitas Mustonen.

3D Treeningus vabavõitlust õpetava Vallo Hannuse sõnul on UFC 251 peamatši eel suuremad pinged kindlasti tiitlikaitsjal Usmanil. «Masvidalil on psühholoogiliselt lihtsam. Juba selle matši saamine on tema jaoks lotovõit,» sõnas ta ning lisas, et soovinuks ise pigem näha algselt planeeritud vastasseisu.

Usmani matšiks valmisolekus ei tohiks küsimust olla – ta teadis, et peab pühapäeval Abu Dhabis puuri astuma, ja on tippvormis. Samas valmistus ta hoopis teist tüüpi võitleja jaoks, keda tunneb läbi ja lõhki, sest on Burnsi endine treeningupartner.

Hannuse sõnul ei pruugi vastase vahetus Usmanile siiski suurt probleemi valmistada. «Ta võiks olla pigem sportlane, kes rõhub oma tugevustele ja vastase spetsiifika ei ole nii oluline. Jah, matšiks valmistumisel mõeldakse ka vastasele, aga erinevad võitlejad teevad seda erineval määral. Tippvormi mõttes on kindlasti Usman paremas seisus.»

Favoriit on tiitlikaitsja

Masvidal võitles viimati möödunud aasta novembris. Kuuldavasti on ta end vahepeal kogu aeg vormis hoidnud. Vastasel juhul poleks ta ilmselt matši vastu võtnud. «Tal pole mitte midagi kaotada. Lähed nädalase etteteatamisega kohale nagu gangster ja teenid raha. Usmani positsioon on keerulisem. Tema palk pole nii suur ja ta valmistus ikkagi kellekski teiseks. Masvidal on palju teravam kui Burns,» lausus Mustonen.

Mõlema eksperdi sõnul on favoriit võidule tiitlikaitsja.

«Masvidalil on muidugi tugev löök ja üks viga vastase poolt võib võidu ka talle tuua, kuid julgen soosikuks pidada Usmani,» lausus Hannus.

«Loodan, et Masvidal šokeerib esimese või teise raundi tehnilise nokaudiga, aga kardan, et tuleb viieraundiline matš, mille võidab kohtunike otsusega Usman. Kui mul oleks 100 000 eurot, paneksin 70 000 Usmanile ja 30 000 sellele, et äkki on jumal olemas,» ütles Mustonen, kes ei teinud saladust, et Masvidal on üks tema lemmikuid.