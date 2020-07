Ville Arikese kolumn: spordimaailm, mida me veel ei tundnud

Esimesena pääses püünele jalgpall. Tühjad tribüünid on nähtus, mida varem kohaldati ainult mõnele võistkonnale määratud karmi sanktsioonina. Nüüd on see muutunud igapäevaseks. Esmapilgul võib näida tähtsusetu tegurina, kas mängul on pealtvaatajaid või ei ole. Usun, et mõni spordieriala üliõpilane kusagil maailmas – miks mitte ka Eestis – võtab tühjade tribüünide mõju mõnes baka- või magistritöös luubi alla.