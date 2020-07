Maikuus jõustunud langetusega on diisliaktsiis Eestis nüüd Leeduga samal tasemel, 37,2 senti liitri kohta, Lätis 41,4 senti. Kriisi leevendusmeetmena on sellel ka üsna krõbe hind: lisaeelarve prognoosi kohaselt jääb seetõttu eelarvesse tänavu laekumata 76,6 miljonit eurot.

Rahandusminister Martin Helme sõnul oli see üks olulisimaid meetmeid üldse, kuna diisel on oluline sisendhind kogu majandusele. Ta rääkis, et kui pikamaa transport alates bussidest lõpetades rekadega tankis Leedus ja jättis selle raha koos aktsiisidega Leetu, siis nüüd tuleb see raha suures osas Eestisse.