Meedias on ilmunud mitmeid lugusid Eestis ebaseaduslikult töötavatest ehitajatest. Manpoweri Baltikumi juhi Heigo Kaldra hinnangul võib Eestis tööd teha üle 10 000 inimese, kellel selleks luba pole. FOTO: Stanislav Moškov

Kuigi kõik turuosalised kinnitavad, et renditööjõuga on probleeme alates palga maksmisega susserdamisest ja lõpetades tehniliselt illegaalsete töötajatega, hoiavad Eesti ametiasutused juhtumeid vaka all.