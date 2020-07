Pärast kriisi tagasi piraadilaeval

Hästi keeruliselt. Meil on siin see suur dekoratsioon, mille peal mina isiklikult pole kunagi töötanud. Trikk on ju selles, et kui Arabella filmi («Arabella, mereröövli tütar» – toim) ajal mindi lihtsalt laevaga merele ja filmiti, oli aega küll. Võis oodata, millal on õige ilm, ja siis filmida. Kui sa praegu ütled, et sul on laev udusel merel, siis päriselt laevaga merel seda udu oodata on peaaegu võimatu. Seetõttu oleme siin ja tehnikat on ümberringi hästi palju.