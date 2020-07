Maanteeamet sõdib sõidueksamiaja müüjatega

Maanteeameti pikad järjekorrad sõidueksamile pääsemiseks on juhiloa tahtjatele aastaid peavalu valmistanud, kuid eriolukorrast tingitud paarikuune paus eksamites tõstis kärsitute arvu veelgi. Kui teooriaeksamile pääseb praegu mõne nädala pärast, siis sõidueksami ooteaeg võib küündida kolme kuuni. Inimesed on võtnud probleemi lahendamise enda kätte ning loonud Facebooki grupi, kus saab eksamiaegu nii vahetada kui ka müüa. Maanteeametile ei meeldi see põrmugi.