«Laupäevast on avatud uus näitus – raamatuillustraatori ja plakatikunstniku Siima Škopi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus meie galeriis, mis moodustab terviku meie muinasjutunäitusega «Elas kord…»,» ütles muuseumi avalike ja välissuhete juht Kalmar Kurs. «Teeme tööd, et rahvast taas muuseumisse kutsuda. Siin on ruumi ja on turvaline näitusi vaadata. Meil on väga palju tegevusi ja kontserte viidud rohkem majast välja. Olukord on praegu hea.»