Indrek Koppel: valmistudes teiseks laineks – Iisraeli õppetunnid

Teadlasena olen õppinud kõrgelt hindama varasemat kogemust. Viibin praegu pikemalt Iisraelis ja jälgin igapäevaselt kohalikke uudiseid, kus on ärevaks teemaks koroonaviiruse teise laine lahtihargnemine. Meil oleks siinsest üht-teist kõrva taha panna. Iisrael on hetkel küllap parimaks näiteks riigist, kus esimese lainega suurepäraselt toime tuldi, ent piirangute leevenedes viirus raevukalt tagasi tuli. Mis siis juhtus?

Kõigepealt vaatame tagasi esimese laine aega. Mitmed asjaolud mõjuvad koroonaviiruse levikule Iisraelis soodsalt: intensiivne lennuliiklus, üldine suur asustustihedus, n-ö vahemerelised suhtlusmallid. Lisaks on mängus kohalikud ühiskondlikud eripärad: mõneti paralleelses reaalsuses elavad haredi ehk ultraortodokssed juudid on tuntud oma vastuseisu poolest Iisraeli ühiselu kokkulepetele ja ei pane imestama, et just nende kogukondades on viiruse levik olnud kiireim.