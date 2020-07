Sergei Metlev: Facebooki surm

Põhjuseid, miks digiaktivisti keskmine vanus pigem kasvab, on erinevaid: heaoluühiskonna noorte väike kodanikuaktiivsus, mässu eeldustega põlvkonnakonflikti puudumine jne. Kuid pika vinnaga faktor on hoopis see, et noored suhtuvad ühismeediasse teisiti. «Nad eelistavad kasutada digiruumi omavahelise suhtlusruumi ja meelelahutusplatvormina, mitte niivõrd ühiskondlike arutelude areenina,» seisab inimarengu aruandes.