Heinrich Suik: energeetika varustatuse vähikäik

Kui omal ajal sai komandeeringus käidud suurtes Siberi elektrijaamades, siis oli peainseneri kabinetis kaks elektrienergia näitajat: toodang-võimsus (MW) ja sagedus (Hz). Nende kahe näitaja järgi juhtis peainsener jaama. Kuna Siberis oli (on) suur elektrisüsteem, oli suhteliselt lihtne hoida vajalikku koormust ja sagedust. Koormuse olulisust on lihtne mõista igal inimesel, aga sagedusel (50 Hz) on see tähtsus, et kui see kõigub, siis jäävad seisma nii elektrimootorid kui ka elektroonika. Suur süsteem – nii tuuma-, hüdro- ja suured elektrijaamad – tagab elektrivõrkudes stabiilse sageduse.