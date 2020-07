Andres Herkel: kui monumente maha kistakse

Asjaolu, et muude äride kõrval rikastus Colston orjakaubandusega, pole mingi värske avastus. 2017. aastal otsustati, et Colstoni kontserdisaal Colstoni tänaval Bristolis saab pärast renoveerimist uue ja sündsama nime.

See surve levib kiiremini kui viirus. Bournemouthis peitsid linnavõimud üleilmse skaudiliikumise algataja Robert Baden-Powelli kuju, kartes, et see võib olla järgmine sihtmärk. 1933. aastal Eesti Punase Risti kõrgeima teenetemärgi pälvinud peaskauti ei süüdistata mitte rassistlikes tegudes, vaid vaadetes. Londonis aga on protestijad end isegi Winston Churchilli peal välja elanud.