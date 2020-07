Eesti teadlased lahendavad ema ja loote ohtlikku konflikti

«Vererõhu tõus on tavaliselt esimene kliiniline sümptom, mis viitab preeklampsia avaldumisele. Vererõhu äkiline tõus ja sellest tekitatud tüsistused viivad enamikul juhtudel kõige ohtlikumate preeklampsia tüsistusteni: ajuverejooks, nägemishäired, krambid. Võib tekkida kopsuturse ja maksa- või neerupuudulikkus. Sageli avalduvad rasked tüsistused väga kiiresti, ehkki ema tervis on seni olnud hea. See teebki preeklampsiast salakavala ja ohtliku haiguse,» iseloomustas Tartu Ülikooli kliinikumi naistearst ja teadusajakirjas Journal of Applied Laboratory Medicine avaldatud uuringu üks autoritest Kristiina Rull.