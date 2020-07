«Vahetult enne surma vaatas patsient meditsiiniõele otsa ja ütles: «Ma arvan, et tegin vea, arvasin, et see on pettus, aga see ei ole,»» edastas San Antonio metodisti haigla peaarst Jane Appleby mehe sõnu videopöördumises, mille avaldas kohalik telekanal WOAI.