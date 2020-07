Kiik hakkab Helmele vastu

Rahandusministeerium on seisukohal, et RTK ei saa maksta hasartmängumaksu rahast projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses nimetatutele ja nii tuleb RTK-l peatada toetuse väljamaksed Eesti Naisteühenduse Ümarlaua projektile «Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole»; Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) projektile «ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust» ja Eesti Inimõiguste Keskuse projektile «Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas».

Rahandusministeerium toetub riigikontrolli märgukirjale, kus on osutatud, et hasartmängumaksust toetatakse valdkondi, mida on tõlgendatud ebakohaselt ning raha kasutatud sihtotstarbel, mis seadus ette ei näe.