«Tellimusi veidi on, aga mitte ligilähedaseltki nii, nagu meil tavaliselt on,» rääkis Financial Timesile 53-aastane Didier Delagrange, kelle perekond on harinud legendaarses veinikasvatuspiirkonnas Bordeaux’s sama viinamarja­istandust juba seitse põlvkonda. Tema vanaisa 1938. aastal istutatud väädid kannavad endiselt vilja.