Elektriliinide ilmastikukindlaks muutmine läheb maksma miljardeid

Laupäeval Eestit räsinud torm jättis elektrita tuhanded majapidamised. Et iga järgmine torm osa Eestit elektrita ei jätaks, oleks vaja liin maa alla viia, kuid terve Eesti peale maksaks see kokku umbes kaks miljardit eurot. Elektrilevi investeerib aastas 80 miljonit ning on rikkeid vähendanud kümne aastaga kolm korda.