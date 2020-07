Majanduse lühiuudised

Pühapäeval suri ootamatu haiguse tagajärjel 48-aastasena Skype’i kaasasutaja Toivo Annus. Annus oli üks neljast eestlasest, kes Skype’i asutajate Niklas Zennströmi ja Jaanus Friisi palgalistena eduka kõnerakenduse 2003. aastal välja töötasid. Kaks aastat hiljem müüdi Skype 2,6 miljardi dollari eest internetioksjonifirmale eBay. Hilisemate tehingute järel on see praeguseks jõudnud Microsofti omandusse. Annuse äriedu saigi alguse Skype’i loomises osalemisega, mille järel oli ta investorina olnud aktiivselt tegev paljudes äriprojektides. Mullu suvel kirjutas BNS, et Skype’i eestlastest kaasasutajate investeerimisfirma Ambient Sound Investments (ASI) varade maht kasvas mullu aastaga 17,5 protsenti, 131 miljoni euroni. 2010. aastal andis president Annusele Valgetähe viienda klassi teenetemärgi. PM/BNS