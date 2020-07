Eesti lühiuudised

Rahvusooper Estonia usaldusisik on selgunud

Juuli alguses kogunenud Rahvusooper Estonia nõukogu otsustas palgata majavälise usaldusisiku. Tema poole saavad pöörduda nii praegused kui ka endised töötajad, keda on riivanud Aivar Mäe sõnad ja teod. Teatri majaväliseks usaldusisikuks sai tööõiguse ekspert, jurist Thea Rohtla. Usaldusisik alustab tööd 14. juulil ja tema poole saab pöörduda kuni 14. augustini. Usaldusisikul on kohustus esitada nõukogule 21. augustiks kogunenud materjali põhjal ülevaade, mida nõukogu 27. augustil toimuval korralisel koosolekul arutama hakkab. Teisel juulil peatas rahvusooperi nõukogu Aivar Mäe lepingu kaheks kuuks. Mitu teatri endist ja praegust naistöötajat on teda süüdistanud kohatus käitumises. PM