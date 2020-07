Ericssoni Tallinna tehase juhi Lars Göran Ottosoni (paremal) sõnul on siinne tehas ettevõttele võtmetähtsusega. Tema kõrval seisab tootmisdirektor Kuldar Agu. FOTO: Madis Veltman

Ajal, mil käib ülemaailmne võidujooks 5G sidevõrkude rajamiseks, on üha enam kasvanud valdkonna ühe suurima tegija Ericssoni Tallinna tehase roll viienda põlvkonna mobiilsideseadete arendamises. Kuigi Eesti suurima eksportija käive on võrreldes mõne aasta taguse tipuga vähenenud poole võrra, on siinmail tehtav tootearendus Rootsi emafirmale hädavajalik.