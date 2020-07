Välismaa lühiuudised

Itaaliasse on tänavu saabunud kolmandiku võrra rohkem migrante kui mullu samal ajal, selgus eile siseministeeriumi avaldatud andmetest. Riigi rannikul maabub iga päev sadu migrante, keda Itaalia selle valitsuse kinnitusel ilma teiste Euroopa maade abita majutada ei suuda. Sel aastal on rohkem tulijaid Tuneesiast, neile järgnevad Bangladeshi, Elevandiluuranniku, Alžeeria ja Sudaani päritolu migrandid. Kokku on tänavu Itaaliasse jõudnud 8988 migranti, mullu samal ajal oli neid 3165. Samas on nende arv tunduvalt väiksem kui 2018. aastal samal ajal, mil migrante oli 17 296. AFP/BNS