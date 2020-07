Spordi lühiuudised

Hyundai loodab Tänaku abiga kõrvaldada murekoha

Hyundai ralliauto pole kiiretel kruusarallidel just kõige paremat hoogu näidanud, kuid Ott Tänaku sõnul on tehtud kõvasti tööd, et see viga parandada. Septembri alguses sõidetav Rally Estonia on just seda tüüpi etapp, mis võiks Hyundaile peavalu tekitada. Hyundai näeb auto kiiremaks saamiseks vaeva. Eelmisel kuul käis Soomes testimas ka Tänak, kes jäi tehtud arendustöödega rahule. «Testides õpime uusi asju. Usun, et oleme üsna palju õppinud. Saime ka Viru rallilt päris head tagasisidet ning oleme auto arendamisel seadnud uued eesmärgid,» sõnas Tänak DirtFishi vahendusel.