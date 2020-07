Karmo Tüür: tüdimusemäss Venemaal

Venemaa Habarovski krai on üks selliseid kante, millest enamasti ei kuule ka Vene enda meediat jälgides, ammugi siis mujal maailmas. Nüüd aga on selle tänavail toimumas midagi enneolematut – massiivsed protestid, mis skandeerivad: «Moskva, mine minema!» ja «Putin on varas!».

Mis siis küll on juhtunud, et Venemaa mõttes väike linnake (umbes pool miljonit elanikku) nii mässama hakkas, et tänavaile tuli eri hinnanguil 35 000 – 60 000 inimest? Tasub meeles pidada, et 3,5 protsenti elanikest loetakse selliseks n-ö maagiliseks piiriks, millest suurem osalejate arv toob edu. Praegusel juhul on tegu aga seitsme kuni kümne protsendi elanikega, kes ummistavad linna peatänavaid, sundides politsei linnapildist kaduma.