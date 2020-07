Rahutused kõigutavad Mali presidendi tooli

Reutersi teatel on alates eelmise nädala reedest pealinna Bamako tänavatel surma saanud vähemalt 11 ja vigastada veel sadu inimesi. Opositsioon hindab ohvrite arvu ametlike andmetega võrreldes märksa suuremaks. Sisepoliitiliste pingete teravnemine ja kaos muidu küllaltki rahumeelses pealinnas tekitab muret riigis, mis on aastaid kannatanud džihadistide rünnakutest tingitud ebastabiilsuse all.