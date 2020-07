Uue laenu plaan selgub sügisel

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) on esimese suurema laenamise vajaduse kokku võtnud nii: riigikassasse laekub tulu oodatust vähem, aga kulu on koroonaviiruse pärast suurem. Rahandusministeerium prognoosib, et tänavu on vaja laenata 3,87 miljardit ning järgmisel aastal 1,2 miljardit eurot.