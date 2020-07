Algas seninägematu tulemuste hooaeg

Kui tavaliselt nurisevad investorid siis, kui ettevõtte käive-kasum möödunud aasta sama kvartali omaga samale tasemele jääb, siis sedapuhku ei oota keegi turult suurt imet. Financial Times kirjutab, et FactSeti andmete järgi tuleb ainuüksi indeksi S&P 500 ettevõtetel vastu võtta kollektiivne 45-protsendiline kasumilangus.

Ennustused karantiini­kvartali kohta on mustad. Barrons kirjutab, et tehnoloogia valdkond pääseb vaid kerge hoiatusega: müük väheneb napilt protsendi ning kasum ligi kümme protsenti. Kui tervishoiu käive isegi pisut kasvas, siis energiatööstuse ja jaekaubanduse olukord on üsna nutune: mõlema valdkonna firmad kaotasid teises kvartalis raha. Ka finants­ettevõtted on kehvas olukorras, oodatakse kasumi vähenemist pea poole jagu. Seda prognoosi näis kinnitavat ka eestimaise LHV eile avaldatud tulemus. USA pankadest oli JPMorgani kasum oodatust suurem, Wells Fargo aga teenis esimest korda pärast finantskriisi hoopis kahjumit. Stabiilsust on loota vaid turvalistes kommunaalteenuste ettevõtetes.