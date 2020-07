Eesti lühiuudised

Kriisimeetmete töörühma esimees, majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi nentis eile Postimehe otsesaates, et kriisieelne olukord majanduses ei taastu. «See on võimatu, sest see pole jätkusuutlik ja ükski riik isegi ei proovi seda teha,» sõnas ta. «Samas toimub kriisis puhastumine. Tugevamad saavad tugevamaks ja nõrgemad kaovad. Kriis lihtsalt kiirendab protsessi ja Eesti majandus vajabki struktuurset muutust,» rääkis asekantsler. «Eesti majandusmudel on siiani suuresti põhinenud odaval tööjõul, aga enam ei ole Eesti odava tööjõu riik ja me ei tahagi seda olla,» selgitas Lubi. «Seega on nüüd palju tähtsamas rollis innovatsiooni-, targema majanduse element. Tahame seda kindlasti soodustada.» PM