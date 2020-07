Eesti e-residendi ettevõttesse voolab raha ojadena

Veidi vähem kui kolme kuuga on India suuruselt teise konglomeraadi Reliance Industries digitaalteenuste üksus kaasanud kokku 15 miljardit dollarit. Lisaks Facebookile on suuremateks rahastajateks olnud erakapitalifirmad Vista Equity Partners ja KKR, kumbki paigutas maikuus ettevõttesse 1,5 miljardit eurot.

Vähem kui kolme kuu jooksul on Jiosse paigutanud raha 12 investorit, neist viis Ameerika Ühendriikide era­kapitalifondi, Abu Dhabi reservfond (Abu Dhabi Investment Authority), aga ka mõned India investorid.

Värskeimad rahasüsti tegijad on kiibitootja Intel, kes plaanib 0,39 protsendi osaluse eest Jio Platformsis maksta 253 miljonit dollarit, ning pühapäeva õhtul tuli uudis, et 97 miljonit dollarit paigutas USA mikrokiipide tootja Qualcomm.

Aga see pole veel kõik. India majandusleht The Economic Time kirjutas eile, et Jiol käivad juba küllaltki kaugele jõudnud läbirääkimised internetihiiuga Google nelja miljardi dollarise investeeringu üle.