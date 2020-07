Uuring: enamik eestimaalasi soovib suvitada kodumaal

Siinseid turismiettevõtjaid tõenäoliselt rahustab see, et If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul võime sel suvel näha rohkem siseturismi. Siiski soovib 31 protsenti Eesti inimestest külastada naaberriike, 11 protsenti kaugemaid Euroopa riike ja neli protsenti vastanutest tahab minna ka riikidesse väljaspool Euroopat.