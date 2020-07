Majanduse lühiuudised

Eesti Energia pakub Rail Balticule killustikku

Eesti Energia suudaks Rail Balticu ehitamiseks pakkuda 10 miljonit tonni aherainest toodetud lubjakivi killustikku, mis TTÜ uuringu järgi on sobiv raudteetrassi muldkeha ehitamiseks. Killustiku transport raudteel Jõhvi kaubajaamast näiteks Pärnu kaubajaama on nii finantsiliselt kui ka sotsiaalselt konkurentsivõimeline kohalikest kaevandustest pärit materjaliga, märkis riigifirma juht Hando Sutter. Aastas suudaks Eesti Energia tarnida kaks miljonit tonni aherainekillustikku ehk kaks rongikoosseisu päevas, ilma reisirongiliiklust segamata. Tänavu on kavas välja töötada lahendus tarnimaks kuni miljon tonni killustikku Tootsi tuulepargi ehituseks, mis kinnitaks plaani tehnilist teostatavust. PM

LHV poolaasta kasum vähenes

LHV grupi poolaasta puhaskasum vähenes eelmise aastaga võrreldes 12,9 protsenti, 11 miljoni euro tasemele. Teise kvartali tulemusi mõjutas ülemaailmne tervise- ja majanduskriis, ent siiski oli möödunud kvartal grupile tugev, ütles LHV grupi juht Madis Toomsalu. «Ärimahu kasvu tagamiseks sõlmisime lepingu Danske ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelli ostmiseks. Lepingu sõlmimise hetkel oli portfelli suurus 312 miljonit eurot, kuid tehingu hetkeks oktoobri alguses see veidi väheneb. Kokkulepitud ostuhinna allahindlus on 19 miljonit eurot,» märkis ta börsiteates. Grupi omakapitali tootluseks kujunes teises kvartalis 5,7 protsenti, tulemusi mõjutasid eriolukorra tõttu tehtud laenude allahindlused summas 7,7 miljonit eurot. BNS

Maksuparadiisiga seotud ettevõte võib jääda riigi toeta

Euroopa Komisjon soovitas liikmesriikidel mitte anda rahalist toetust äriühingutele, kellel on sidemeid riikidega, mis on kantud maksukoostööd mitte tegevate jurisdiktsioonide loetellu. Piirangud tuleks komisjoni hinnangul kehtestada ka nendele äriühingutele, kes on mõistetud süüdi finantspettustes, korruptsioonis või maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumata jätmises. «Praegu valitseb seniolematu olukord, kus ettevõtted saavad koroonaviiruse puhangu tõttu erakordselt suurt riigiabi. Aga just selles olukorras ei saa aktsepteerida, et avalikult sektorilt toetust saavad ettevõtted hiilivad maksuparadiiside kaudu maksudest kõrvale,» ütles konkurentsivolinik Margrethe Vestager. BNS

Nordica ootab ikka veel riigiabi Nordica ootab endiselt riigiabi luba, millega saaks valitsus suurendada lennufirma aktsiakapitali 30 miljoni euro võrra. Protsess on sealmaal, kus ta jaanipäeva paiku oli, nimelt peetakse ikka veel kõnelusi-konsultatsioone Euroopa Komisjoniga. Kunas jaatav või eitav vastus saadakse, pole teada, öeldi majandusministeeriumist. PM

Palgahüvitisi on makstud üle veerand miljardi

Pühapäevaks oli töötukassa määranud töötasu hüvitist kokku 17 543 äriühingule ja asutusele, mille 137 505 töötajat on saanud hüvitisi kokku 253,2 miljoni euro ulatuses. Juunikuu eest on pea 3000 ettevõtte 25 000 töötajale määratud hüvitiste kogukulu 21,5 miljoni eurot, selgub töötukassa andmetest. Tallink Gruppi kuuluv OÜ Hansaliin on saanud juunikuu eest toetusi 1,5 miljonit eurot, millega sai hüvitist 1729 töötajat. Koos tütarfirmadega HT Laevateenindus ja Tallink Duty Free on laevanduskontserni enam kui 3000 töötajale hüvitatud juunikuu töötasusid 2,6 miljoni euro ulatuses.