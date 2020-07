Marica Lillemets: naised sihikul

Sel suvel asus kaitseväes aega teenima 40 neiut, mis on Eesti oludes märgiline saavutus. Alles see oli, kui tüdrukud said kaitseväkke eriloa alusel ja neid oli üksikuid. See räägib gümnaasiumite riigikaitse valikaine mõjust ja vastavate õpetajate tublidusest. Vaidlus selle üle, kas naistele peaks kehtestama üldise kaitsejõududes teenimise kohustuse, nagu seda teevad Iisrael ja Norra, on pigem teoreetiline. Sellise otsuseni lähiaastatel ei jõuta. Praegu on aega teenima minevatel naistel veel võimalus pärast kolmekuulist sõduri baaskursuse läbimist ümber otsustada ja koju tagasi minna. Seda puhuks, kui katsumus osutub liiga raskeks.